В оккупированном Севастополе прожиточный минимум для пенсионеров составит 147 долларов

Об этом сообщает ТАСС .

Такой же прожиточный минимум для пенсионеров установлен в Крыму и в Краснодарском крае, отметил так называемый «исполняющий обязанности заместителя губернатора» Севастополя Александр Свечников.

"Когда мы проводили расчеты, у нас получилось, что прожиточный минимум в Севастополе ниже, чем в Симферополе, за счет цен на некоторые продукты. Но мы решили выйти именно на эту величину, которая обеспечивает равенство пенсионеров Севастополя и Крыма", - сказал он.

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Ранее Свечников заявлял, что цена потребительской корзины и размер прожиточного минимума в оккупированном Севастополе во время переходного периода будут ниже, чем в регионах России.

"Ожидается, что через два года будет построен Керченский мост, наладятся поставки продовольствия, и корзина изменится. От нее будет формироваться прожиточный минимум, который обяжет работодателей не платить ниже определенного уровня", - сказал он.