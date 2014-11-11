​В аннексированном Крыму установлен прожиточный минимум на уровне 5786 рублей

По словам "министра труда и социальной защиты" Елены Романовской, исчисление величины прожиточного минимума за III квартал 2014 года произведено на основании потребительской корзины и данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексов потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за июль, август и сентябрь этого года, говорится на сайте "совета министров" Крыма.

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В частности, по основным социально-демографическим группам прожиточный минимум составит: для трудоспособного населения 6211 руб., для пенсионеров – 4780 руб., для детей - 5884 руб. Вместе с тем, прожиточный минимум в Российской Федерации за III квартал этого года составил 8086 рублей на душу населения.

"Невысокий уровень прожиточного минимума в Крыму, обусловлен тем, что цены на основные продукты питания на полуострове гораздо ниже, чем в регионах, которые входят в ту же условную группу", - пояснила чиновница.