Порошенко с женой возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора (фото)

В День памяти жертв голодоморов президент Украины Петр Порошенко с супругой возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава государства пообщался с людьми, которые в тот момент были на Михайловской площади.

В пресс-службе напомнили, что в 15:30 президент примет участие в церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

Сегодня на здании Администрации президента Украины и на административных зданиях по всей стране приспущены государственные флаги с траурными лентами.

С 16:00 по всей стране люди зажгут свечи в память о тех трагических событиях.