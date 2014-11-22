Порошенко с женой возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора (фото)

12:45, 22 ноября 2014
Общество
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В 15:30 президент примет участие в церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине»

Фото president.gov.ua

В День памяти жертв голодоморов президент Украины Петр Порошенко с супругой возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Фото president.gov.ua

Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава государства пообщался с людьми, которые в тот момент были на Михайловской площади.

Фото president.gov.ua

В пресс-службе напомнили, что в 15:30 президент примет участие в церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

Фото president.gov.ua

Сегодня на здании Администрации президента Украины и на административных зданиях по всей стране приспущены государственные флаги с траурными лентами.

С 16:00 по всей стране люди зажгут свечи в память о тех трагических событиях.

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