Украина сегодня вспоминает жертв Голодомора

Апелляционный суд Киева четыре года назад определил окончательное количество жертв Голодомора в Украине в 1932-33 годах - 10 млн 63 тыс. человек погибли от голода. Это - четверть населения нынешней Украины.

22 ноября по всей Украине состоятся национальные памятные мероприятия, посвященные миллионам жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов под лозунгом "Голодом убивали нашу свободу. Не покоренные в 33-м - непобедимы!". В этом году украинцы будут особо вспоминать тех, кто оказывал сопротивление геноцида, говорят в Украинском институте национальной памяти, передает ТСН.

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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ:

КИЕВ, 15:00 - мероприятия возле Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине" (ул. Лаврская, 3). Завершатся общенациональной минутой молчания и зажжением свечей в 16:00.

Ожидается, что на мероприятиях возле Мемориала будут президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко, представители Общественного комитета чествования памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг., в частности, академик Игорь Юхновский, свидетель Голодомора Иван Никитенко, сопредседатель Общественного комитета Иван Васюнык, министр культуры Евгений Нищук, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, руководители дипломатических представительств, иерархи украинских церквей и религиозных организаций.

ВИННИЦА, 14:30 - митинг-реквием возле памятника жертвам Голодомора (Хмельницкое шоссе).

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16:00 - митинг-реквием на Аллее Небесной Сотни (пр. Кирова, 1).

КРАМАТОРСК НА ДОНЕТЧИНЕ, 15:30 - возложение цветов и митинг-реквием возле памятника Тарасу Шевченко (площадь Ленина, возле исполкома), а также возложение цветов к памятнику жертвам Голодомора (ул. Орджоникидзе).

ЖИТОМИР, 16:00 - митинг-реквием возле памятного знака жертвам голодомора "Скорботный Ангел" (Путятинская площадь).

ЗАПОРОЖЬЕ, 12:00 - траурное шествие от площади Фестивальной до памятного знака жертвам политических репрессий. В 15:50 - митинг-реквием возле памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Читайте также: СБУ хочет запретить Компартию и наказывать за отрицание Голодомора

ИВАНО-ФРАНКОВСК, 16:00 - вече-реквием на Вечевом майдане. По окончании вече - шествие памяти по маршруту: Вечевой майдан - ул. Независимости - Мемориальный сквер, где состоится панихида.

КИРОВОГРАД, 14:30 - траурное шествие от Соборной площади к памятному знаку "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов" на Мемориальном комплексе "Крепостные валы" (сбор у памятника Ангел-хранитель). По окончанию шествия на "Крепостных валах" состоится митинг-реквием.

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ЛЬВОВ, 15:10 - возложение композиций из пшеничных и ржаных колосков к Памятному знаку жертвам Голодомора и политических репрессий, зажигание лампадок (просп. Черновола). В 15:30 - начало траурных мероприятий по чествованию памяти жертв голодоморов (просп. Свободы, площадь возле памятника Тарасу Шевченко). В 15:40 - проведение экуменической панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов в Украине.

СЕВЕРОДОНЕЦК НА ЛУГАНЩИНЕ, 10:00 - митинг-реквием с возложением цветов и зажжением скорбящих свечей у часовни "Памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

ЛУЦК, 15:00 - скорбное шествие от Театральной площади до Замковой площади. В 15:30 на Замковой площади - панихида и митинг-реквием.

НИКОЛАЕВ, 14:30 - траурное шествие от площади перед Кафедральным собором на улице Садовой по проспекту Ленина, Херсонском шоссе к Памятному знаку жертвам Голодоморов в Украине. В 15:15 - возложение цветов и горшков с пшеницей к Памятному знаку жертвам Голодоморов в Украине.

ОДЕССА, 10:00 - возложение траурных венков и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов (Лидерсовский бульвар, 19).

ПОЛТАВА, 15:45 - митинг-реквием ко Дню памяти жертв голодомора и политических репрессий в Украине (Театральная площадь). В 16:15 - крестное скорбное шествие от Театральной площади до Соборной площади.

РИВНЕ, 15:30 - тематическое мероприятие "Свеча памяти" возле Свято-Покровского собора.

СУМЫ, 10:00 - митинг, возложение цветочных композиций к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов (район автовокзала), панихида по погибшим. В 15:45 - акция "Зажги свечу" и минута молчания (ул. Соборная, напротив памятника Тарасу Шевченко).

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ТЕРНОПОЛЬ, 15:15 - митинг-реквием (Театральная площадь). После митинга состоится панихида у памятника жертвам Голодомора (возле церкви на ул. Русской).

УЖГОРОД, 15:30 - начало митинга для проведения всеукраинской минуты молчания по случаю чествования памяти жертв голодоморов (Театральная площадь).

ХАРЬКОВ, 10:00 - церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. В 15:00 - церемония возложения цветов к Кресту жертвам голодомора в Молодежном парке (ул. Пушкинская). После возложения цветов - скорбное шествие от Молодежного парка до площади Свободы. 16:00-18:00 - акция зажигания лампад (площадь Свободы).

ХЕРСОН, 15:00 - шествие от площади Свободы к памятнику жертвам тоталитарного режима (вул. Тираспольская). В 15:30 - митинг-реквием возле памятника жертвам тоталитарного режима (вул. Тираспольская).

ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 15.00 - начало общегородских мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора (майдан Независимости Украины). В 15:30 - траурное шествие от площади Независимости по улицам Соборной и Проскуровской до памятного знака "Ангел Скорби" (ул. Герцена, 61). В 16:00 - панихида по жертвам Голодомора (памятный знак "Ангел Скорби").

ЧЕРКАССЫ, 9:30 - мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов (Соборный парк).

ЧЕРНОВЦЫ, 12:00 - возложение венков и цветов к памятному знаку жертвам голодоморов, совместный молебен с участием представителей различных конфессий (возле памятного знака на перекрестке улиц Русской и Шевченко).

ЧЕРНИГОВ, 16:00 - общественная акция "Зажги свечу", общенациональная минута молчания (возле Пятницкой церкви).

Памятные мероприятия также пройдут во многих городах и селах Украины (за исключением оккупированного Россией Крыма) и в 32 странах мира, где есть украинская диаспора.