​Закон о переселенцах опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины"

В парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

Основной целью закона является обеспечение прав и свобод переселенцев из Крыма и зоны проведения АТО. Этот закон должен обеспечить надлежащие условия социальной адаптации, обеспечение временным жильем, содействие в трудоустройстве и продолжение получения переселенцами образования. Читайте такжеПрезидент подписал закон о статусе переселенцев Закон вступит в силу 22 ноября.

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