Закон о переселенцах опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины"
09:46, 21 ноября 2014Общество
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В парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".
REUTERS
Основной целью закона является обеспечение прав и свобод переселенцев из Крыма и зоны проведения АТО. Этот закон должен обеспечить надлежащие условия социальной адаптации, обеспечение временным жильем, содействие в трудоустройстве и продолжение получения переселенцами образования.
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Закон вступит в силу 22 ноября.
Количество внутренних переселенцев уже достигает 466 тысяч человек
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