Переселенцев с Донбасса уже больше 445 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Всего израйона проведения АТО в другие регионы переселилось более 445 тыс. 176 человек, в том числе 122,6 тыс. детей, 87 тыс. инвалидов и пожилых людей», - сообщил он.

По информации СНБО, в Артемовске и Артемовском районе Донецкой области в настоящее время временно проживает около 49 тыс. вынужденных переселенцев (преимущественно пенсионеры из Горловки и Дебальцево), которые активно подают в местное управление Пенсионного фонда Украины документы на оформление социальных выплат. Такая же ситуация и в Константиновке, где находится около 59 тыс. внутренне перемещенных лиц, отметил Лысенко.

Читайте такжеНаплыв беженцев с Донбасса может помешать Украине получить безвизовый режим с ЕС – экспертКроме того, он сообщил, что за весь период АТО медицинскую помощь получили более 78 тыс. взрослых и 56 тыс. детей. 70% взрослых и 65% детей переселенцев взяты на медицинский учет.