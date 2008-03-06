В Краматорске 25-летний мужчина убил 9-месячного пасынка

В Краматорске Донецкой области арестован 25-летний безработный мужчина за убийство 9-месячного пасынка.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области, в реанимационное отделение детской городской больницы Краматорска ночью был доставлен девятимесячный мальчик с тяжелыми телесными повреждениями.

Врачи реанимационного отделения не смогли спасти жизнь ребенку, у которого диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода черепа, множественные повреждения внутренних органов.

Следствием установлено, что мальчик проживал в неблагополучной семье: его бабушка, мать и отчим регулярно злоупотребляли спиртными напитками. В тот день ребенок был в очередной раз избит отчимом – 25-летним безработным мужчиной. Пытаясь успокоить плакавшего ребенка, отчим бросил его на пол, а затем несколько раз ударил по ягодицам и голове. В результате ребенок получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.