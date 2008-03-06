Во Львове застрелился известный госслужащий
14:03, 06 марта 2008Общество
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Прохожие нашли на улице труп
Правоохранители установили, чье тело было найдено сегодня, 6 марта, около 10.00 на улице Вулецкого во Львове. Как сообщил ZAXID.netруководитель ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис Харчук, прохожие нашли на улице труп мужчины с огнестрельным ранением, который был достаточно известным во Львове государственным служащим.
Д.Харчук пока не может называть имя этого мужчины, однако утверждает, что госслужащий покончил жизнь самоубийством.
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