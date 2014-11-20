Глава спецмиссии ОБСЕ завтра поедет на Донбасс

Об этом он сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре. "Завтра я поеду в восточную Украину для встреч с официальными лицами, а также представителями гражданского общества", - сказал Эртугуль Апакан.

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В пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине УНИАН сообщили, что Эртугуль Апакан встретится с председателем Луганской областной госадминистрации Геннадием Москалем, а также посетит Краматорск и Северодонецк.

Эртугуль Апакан отметил необходимость решить вопрос обустройства внутренне перемещенных лиц. "Мы особенно озабочены увеличением количества внутренне перемещенных лиц. Наступает зима, и мы должны обратить внимание на эту группу людей", - сказал он.