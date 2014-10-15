Миссия ОБСЕ планирует переместиться непосредственно к границе Украины с Россией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, об этом председатель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан заявил на встрече с главой государства.

Во время встречи Порошенко отметил важность расширения и технического усиления работы миссии для успеха мирного урегулирования и повышения эффективности мониторинга украинско-российской границы.

«Ваша эффективная работа, мониторинг и верификация границы с помощью миссии ОБСЕ поможет нам обеспечить мирный процесс», - сказал глава государства.

Президент отметил, что, к сожалению, через месяц после Минских договоренностей мир в Луганской и Донецкой областях не достигнут. Порошенко отметил, что, несмотря на нападения со стороны боевиков, украинские войска с большой ответственностью относятся к соблюдению режима прекращения огня.

Глава государства подчеркнул важность расширения работы миссии ОБСЕ в Украине, в частности предложил изучить возможность дальнейшего увеличения ее количества до 1,5 тыс. наблюдателей. Также Порошенко высказался за расширение использования современной техники.

Глава государства отметил, что результатом работы СММ ОБСЕ на украинско-российской границе должно стать «предоставление миру независимой и объективной картины с места событий» и, как результат, достижение мира. В этой связи Порошенко отметил важность большей публичности в работе миссии.

«В соответствии с Минским протоколом, мы должны обеспечить безопасность границы с помощью миссии ОБСЕ, используя беспилотные летательные аппараты, имея представителей Украины и ОБСЕ на 10 пунктах пропуска через границу», - отметил глава государства.

«Ваша деятельность может каждый день помогать спасать жизнь военных и гражданских лиц», - отметил президент, обращаясь к председателю миссии ОБСЕ.

Со своей стороны Апакан поблагодарил президента за поддержку работы СММ и сообщил, что миссия расширит свою деятельность.

«Мы планируем усилить мониторинг и контроль за режимом соблюдения огня и границей», - сказал он.

Читайте такжеВ "ДНР" угрожают сбивать беспилотники ОБСЕ – СМИПо его словам, в ближайшее время численность наблюдателей миссии будет увеличена. Также будет увеличено количество бронированных машин. Миссия планирует постепенное перемещение своих подразделений непосредственно к украинско-российской границе.

«Мы уважаем единство и целостность Украины, и Ваш мирный план, господин президент, является основой нашего мандата в Украине. И мы заинтересованы в его воплощении», - отметил председатель миссии.

Апакан отметил тесное сотрудничество и содействие со стороны профильных министерств и ведомств Украины.

Справка УНИАН. 21 марта Постоянный совет ОБСЕ принял решение о направлении в Украину Специальной мониторинговой миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

Миссия призвана способствовать снижению напряженности и утверждению мира, стабильности и безопасности. Наблюдатели, в частности, собирают информацию и докладывают о ситуации с безопасностью в Украине.