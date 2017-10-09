Бывший муж Максаковой назвал бредом обвинения в организации убийства Вороненкова

Бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин назвал бредом обвинения в организации убийства бывшего депутата Госдумы и супруга Максаковой Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой адвоката Сергея Беляка.

«Убийство Вороненкова — это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом», — заявил Беляк, представляющий интересы Тюрина.

Он добавил, что его подзащитный не имел никаких дел или споров с Вороненковым и не препятствовал их отношениям с Максаковой.

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«Еще большим бредом» представитель Тюрина назвал обвинения в «подконтрольности ФСБ».

По словам адвоката, Тюрин сейчас проживает вместе со своими детьми в России.

Ранее 9 октября Генпрокуратура Украины назвала его заказчиком убийства Вороненкова. В своем заключении ведомство называет Тюрина «подконтрольным ФСБ России криминальным авторитетом». Украина направит России запрос о его экстрадиции.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. В России он находился в федеральном розыске после того как стал фигурантом дела о мошенничестве.