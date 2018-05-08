Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемой в нападении на участника АТО Вербича

Сегодня Подольский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения.

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемой в нападении на участника боевых действий на Донбассе, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича в Киеве 2 мая.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей уже направлено в Подольский районный суд города Киева. Судебное заседание состоится сегодня, ориентировочно, после 14.00. Подозреваемой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (групповое хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Максимец добавила, что прокуратура инициирует задержание еще одного участника этого преступления - гражданина России, который сейчас скрывается за границей. В отношении него прокуратура намерена внести ходатайство о принудительной доставке его в суд для избрания меры пресечения. Максимец объяснила, что это первый этап в ряде процессуальных действий для того, чтобы подозреваемого передать в Украину.

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Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича. Пострадавший шел по улице, и вдруг почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, на лицах которых были надеты маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Лицам, причастным к нападению грозит до семи лет лишения свободы.

В Службе безопасности Украины установили, что организатором нападения на Вербича является гражданин России, который скрывается в Польше.

Правоохранители задержали одну из участниц нападения - 25-летнюю женщину, она уведомлена о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Также заочно уведомлен о подозрении 23-летний гражданин РФ, который выехал в Польшу. Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.