Сущенко перевели из одиночной в камеру на двоих – Фейгин

Также Марк Фейгин обнародовал скан-копию решения суда, согласно которому ему в качестве «иного лица» разрешено посещать украинского журналиста Романа Сущенко в СИЗО.

Незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры в камеру на двоих.

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Об этом его защитник Марк Фейгин сообщил на своей странице в Facebook. «Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещен сразу после лишения меня адвокатского статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст.49 УПК, необходимость выходит отпала? Еще будет немало чудес...», - написал адвокат.

При этом он обнародовал скан-копию решения Московского городского суда от 28 апреля, согласно которому Фейгину в качестве «иного лица» разрешено посещать Сущенко в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по сути. В тот же день ему продлили срок содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев. 25 апреля Сущенко перевели в одиночную камеру.

24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила Фейгина статуса адвоката. Он является защитником Сущенко.