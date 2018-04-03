Сущенко передал из СИЗО две картины, нарисованные чаем и луковой шелухой (фото, видео)

Сущенко нарисовал картины еще в прошлом году, однако дошли до его дочери они лишь сейчас.

Украинский журналист Роман Сущенко, сидя в российском СИЗО, при помощи ручек, карандашей, чая и луковой шелухи нарисовал две картины.

Как сообщила дочь Романа Юлия Сущенко в Facebook, он нарисовал их еще в прошлом году, однако дошли они лишь сейчас.

"Хочу показать вам новые рисунки нашего Романа Сущенко. На этот раз он «перенес» нас в пригород итальянского города Парма и маяка Ар-Мэн, что во французской Бретани. Для создания изображений папа использовал бумагу, шариковые ручки, карандаши, чай и шелуху лука. Отец нарисовал их в застенках «Лефортово» еще в августе и декабре 2017 года, однако до нас они дошли только сегодня", - написала Юлия.

Как сообщал УНИАН, 29 марта российский адвокат Марк Фейгин призвал президента России Владимира Путина поспособствовать обмену арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, интересы которого он представляет в суде.

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«Возможный обмен Сущенко на граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы действительно своевременным выходом, демонстрирующим расположение высшего руководства к решению проблем украинских политзаключенных. Многие этого ждут, как в Украине, так и самой России», - заявил Фейгин.

27 марта украинскому журналисту Сущенко продлили срок содержания под стражей в СИЗО «Лефортово» на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

В заседании Мосгорсуда по делу Сущенко объявлен перерыв до 23 апреля.

Корреспондента «Укринформа» задержали в Москве 30 сентября 2016 года, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.