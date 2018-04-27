Суд допустил Фейгина к рассмотрению дела Сущенко в роли "другого лица"

По информации Фейгина, прения сторон по делу украинского журналиста состоятся в Мосгорсуде 28 мая.

Марка Фейгина, лишенного статуса адвоката, Московский городской суд допустил к рассмотрению дела незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом Фейгин сообщил в Facebook, отметив, что пока его допустили к делу не как адвоката.

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«Итак, я допущен судом к рассмотрению дела Романа Сущенко в качестве иного лица по ч. 2 ст. 49 УПК РФ. Также по ст. 18 «О содержании под стражей...» Сущенко заявил ходатайство о моём допуске посещений в тюрьме как представителя в ЕСПЧ. Теперь я жду возврата моего статуса адвоката судом и прекращения беззакония», - написал Фейгин.

Уже из зала суда Фейгин сообщил в Twitter, что «процесс продолжается в стадии представления доказательств стороной защиты». «Роман Сущенко в порядке», - добавил он.

По информации Фейгина, прения сторон по делу Сущенко пройдут в Мосгорсуде 28 мая.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже. 27 марта этого года Мосгорсуд начал по сути рассматривать дело Сущенко. В тот же день ему продлили срок содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила Фейгина статуса адвоката. Он является защитником Сущенко.