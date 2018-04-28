Под Киевом задержали женщину, которая перечислила более 1,3 миллиона гривень государственных средств на фейковый консалтинг

Прокуратура задержала разыскиваемую руководителя военторга за растрату свыше 1,3 миллиона гривень.

Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала руководителя Белоцерковского военторга, которая находилась в розыске, за растрату более 1,3 млн грн. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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"Следствием установлено, что в ноябре - декабре 2014 года бывшая временно исполняющая обязанности директора ГП МОУ «Белоцерковский военторг» необоснованно перечислила средства вверенного ей предприятия в размере более 1,3 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные ими консалтинговые услуги в юридической сфере. 29 января 2018 года правонарушительнице было сообщено о подозрении в совершении указанного преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и в связи с ее сокрытием от органа досудебного расследования объявлено в розыск", - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 апреля, в ходе проведения санкционированного судом обыска жилого помещения в целях установления местонахождения разыскиваемого лица следователями военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с оперативными работниками уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции ГУНП в Киевской области подозреваемую задержали.

Проводятся предусмотренные планом расследования следственные действия. Подано ходатайство следственному судье об избрании подозреваемой меры пресечения - содержании под стражей.

Согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением", если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.