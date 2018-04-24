Полторак повысил зарплаты военным летчикам

Приказом министра обороны установлена 100% надбавка за выполнение особо важных заданий.

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих, входящих в летный состав Вооруженных сил Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Выполняя поручение президента Петра Порошенко, только что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих, входящих в летный состав ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий", - написал министр.

Так, денежное обеспечение командира бригады повышено с 17 тыс. грн до 28 тыс. грн; командира эскадрильи - с 13 тыс. грн до 21 тыс. грн, летчиков - с 12 тыс. грн до 17 тыс. грн.

Увеличение денежного обеспечения состоится в мае 2018 года.