Украина с каждым днем становится сильнее: в День защитника Порошенко посетил присягу курсантов лицея Богуна (фоторепортаж)

Сегодня, 14 октября, в День защитника Украины президент Петр Порошенко посетил церемонию принесения клятвы лицеиста воспитанниками Киевского военного лицея имени Ивана Богуна на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Порошенко убежден, что Украина с каждым днем становится сильнее.

«Сегодня сотни командиров - выпускников лицея (имени Ивана Богуна - УНИАН), вооруженные глубокими знаниями новейших подходов к ведению вооруженной борьбы, демонстрируют высокий уровень профессионализма, выучки и мастерства», - отметил он.

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«Когда я смотрю в глаза наших воинов - на фронте, на параде, на полигоне, на «Играх непокоренных», я ощущаю, как мы с каждым днем становимся сильнее. Эти люди сделали Украину несокрушимой и гордой», - подчеркнул глава государства.

По его словам, опыт и боевой дух этих людей вызывают благодарность соотечественников, восхищение союзников и страх у врагов.

Отметим, что перед присягой Порошенко вместе с супругой Мариной посетили богослужение, где помолились за украинских воинов и мир в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, "Молитву за защитников Украины" произнес патриарх Киевский и всей Руси-Украины, предстоятель Украинской православной церкви Филарет.

К нему присоединились верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий, епископ, ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий, муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим, глава Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, президент Украинского библейского общества Григорий Комендант, епископ, глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян, другие представители духовенства.

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Присутствующие помолились за мир в Украине и защиту украинских военных. Президент с супругой поставили свечи.

В праздничном молебне также приняли участие министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководитель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, руководители других военных и силовых структур, глава Администрации президента Игорь Райнин и его заместители.