В Харькове частный вуз 15 лет незаконно легализовывал мигрантов (видео)

11:47, 16 апреля 2018
Общество
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фото УНИАН

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Эта схема - уверены в полиции - действовала более 15 лет, говорится в сюжете ТСН. За это время в вузе незаконно легализовали несколько сотен иностранцев.

Журналистов в здание вуза не пустили, но утверждали, что здесь нет иностранных студентов. Фиктивное обучение в этом вузе давало право иностранцам из Ирана, Вьетнама, Сирии, Нигерии и Китая получать вида на жительство в Украине.

В Нацполиции рассказали, что некоторые "студенты" на допросе даже не смогли сообщить где находится вуз, в котором они учатся. Также выявлено около 400 фактов выдачи поддельных удостоверений. Документально подтверждено экспертами подделку документов семи человек, исследования продолжаются еще по 100 документах.

В деле объявлено подозрение одному сотруднику вуза - заведующей отделением по работе с иностранными студентами, но правоохранители не исключают, что у нее есть сообщники, поэтому подозреваемых по делу может стать больше.

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Теги: #Харьков#мигранты#легализация