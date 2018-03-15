МИД ждет возвращения из Греции 26 украинцев – членов экипажей иностранных арестованных судов

Речь идет о 17 украинцах с судна Mekong Spirit, 7 украинцах с судна RS397 и 2 украинцах с судна Andromeda.

Министерство иностранных дел ожидает возвращения на Родину 26 украинцев - членов экипажей арестованных в Греции трех разных иностранных судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

По его словам, прежде всего речь идет об иностранных судах Mekong Spirit, RS397 и Andromeda.

Владельцем Mekong Spirit является швейцарская компания. Это судно было задержано 25 мая 2017 года по подозрению в перевозке сомнительных, непроверенных и окончательно неподтвержденных документально веществ. "Речь идет о взрывчатых веществах", - сказал Кирилич. "И на этом судне членами экипажей являются 17 граждан Украины. Итак, капитан этого судна, гражданин Украины, и 16 членов экипажа", - добавил он.

"На сегодняшний день продолжается следствие по делу судна Mekong Spirit. Оно находится сейчас недалеко от Афин. Груз разгружен в Салониках. Члены экипажа - 16 граждан Украины - находятся на судне, а 17-й украинец - капитан судна - находится в одном из домов Афин", - сказал Кирилич. Судовладелец нанял капитану жилье в Афинах, и поэтому тот проживает за пределами судна.

"Члены экипажа судна Mekong Spirit не являются арестованными. Они не являются задержанными. Они дважды давали показания следователям по делу этого груза, который, собственно, находился на судне. Они имеют абсолютно полное право быть свободными, жить в выбранном, в определенном для них месте в пределах Греции", - сказал Кирилич. Однако, отметил он, украинцы не имеют права покинуть территорию Греции и вернуться домой. Как сообщил Кирилич, он посетил членов экипажа этого судна.

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Судно RS397, по словам представителя МИД, было задержано в ноябре 2016 года. "На судне находятся 7 членов экипажа - граждан Украины. Собственно, они находятся на судне", - сказал Кирилич. По его словам, судно в неудовлетворительном техническом состоянии.

Как сказал Кирилич, он лично посещал украинцев на этом судне во время визита в Грецию. "Члены экипажа не являются задержанными, не является арестованными. Они находятся на судне в ожидании завершения следственных действий и принятия судом финального решения по делу перевозки груза", - сообщил Кирилич и добавил, что украинцы имеют право выходить в город, в порту которого стоит это судно.

"У них изъяты паспортные документы, что не позволяет им покинуть территорию Греции. Они пользуются специальными разрешительными документами, которые предоставляют право и возможность выходить в город", - заявил Кирилич.

Говоря об Andromeda, дипломат сообщил, что это судно задержали 6 января 2018 года. "На нем есть два гражданина Украины - капитан и старший помощник капитана. На этом этапе проводятся следственные действия по делу судна и, собственно, причинам, обстоятельствам и предпосылкам его задержания", - сообщил Кирилич.

Украинцы находятся в городе Пирей. "Они содержатся в одном из заведений содержания на этапе досудебного следствия. Продолжаются следственные действия", - сказал Кирилич.

Он также сообщил, что во время командировки в Грецию встретился с представителями греческих властей и компетентных органов, в частности с представителями МИД, Минюста, генеральным прокурором Греции при Верховном суде, с прокурором Афин. "Эти встречи, эти разговоры, эти беседы дают основания считать, что греческое правосудие понимает природу проблемы", - подчеркнул Кирилич.

"Что касается, собственно, первой части этой категории граждан, которые задержаны и содержатся как члены экипажей иностранных судов, то я должен сообщить, что ключевым нашим обращением к греческой стороне является принять финальные решения и предоставить возможность гражданам Украины - членам этих экипажей судов вернуться в Украину", - подчеркнул Кирилич.

Он заявил, что генеральный прокурор Греции при Верховном суде "была абсолютно однозначной и убедительной, что решения не замедлят, решения будут быстрыми". "Она подчеркивала, что члены экипажей не являются задержанными, не являются арестованными. Таким образом, приняв решение в отношении самого груза и судов, члены экипажей смогут вернуться в Украину", - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 марта в Греции содержатся 148 граждан Украины. 105 из них приговорены к различным срокам наказания, по 43 продолжаются следственные действия. По словам Кирилича, в Греции находятся две группы задержанных или осужденных граждан Украины: члены экипажей арестованных иностранных судов и члены экипажей судов по перевозке нелегальных мигрантов.