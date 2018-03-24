Суд в Ивано-Франковске арестовал организатора переправки в ЕС нелегальных мигрантов

Он пытался переправить в Словакию вне пункта пропуска шестерых нелегальных мигрантов из одной из стран Азии.

Суд в Ивано-Франковске сегодня избрал меру пресечения иностранцу, уличенному Службой безопасности Украины в попытке нелегально переправить в Евросоюз группу нелегальных мигрантов.

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Об этом сообщили в управлении СБУ в Ивано-Франковской области.

«На время проведения досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей с возможностью внесения залога в сумме 352 тыс. грн. Он подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений», - отметили в спецслужбе.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ совместно с полицией помешала попытке переправить в Словакию вне пункта пропуска шестерых нелегальных мигрантов из одной из стран Азии. Оперативники Ивано-Франковского Управление спецслужбы установили, что организатором канала нелегальной миграции был гражданин этой же страны.

Правоохранители задокументировали, что организатор подыскал в Ивано-Франковске водителя с личным авто, который должен был доставить мигрантов к месту перехода границы. Делец оплатил перевозчику задаток в размере тысячи долларов и пообещал выплатить остальные - $5300 - после звонка мигрантов с подтверждением пересечения границы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса.