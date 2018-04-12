Поляка приговорили к полугоду общественных работ за наклейки с перечеркнутым Бандерой

Поляк, который наклеил на авто супругов-поваров из Украины наклейки, осуждающие УПА, теперь должен будет в течение полугода выполнять общественные работы.

До полугода ограничения свободы суд в Ольштыне приговорил поляка за пренебрежение двух граждан Украины по поводу их национальности. Обвиняемый приклеил на их авто наклейки с перечеркнутым изображением Степана Бандеры и надписью "УПА - украинские убийцы".

Как передает Высокий замок, еще четыре подобные наклейки во время обыска квартиры Роберта Д. нашла полиция, которую вызвали украинские супруги. По словам прокуратуры, стикеры содержали "информацию для подстрекательства к ненависти на национальной почве". Мужчина утверждал, что его акция "была образовательно-исторической".

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Районный суд в Ольштыне приговорил в среду Роберта Д. к шести месяцам ограничения свободы. Злоумышленник на протяжении полугода должен 24 часа ежемесячно выполнять неоплачиваемые общественно-полезные работы. Как пишет Gazeta Olsztynska, осужденные к такому наказанию обычно убирают улицы, помогают в приюте для животных или выполняют подобную работу. Он также должен возместить украинцам расходы на адвоката и судебные издержки.

Суд решил, что действия подсудимого не имели признаков публичного подстрекательства к ненависти на национальной почве. По словам суда, Роберта Д. нельзя обвинять в таком намерении только на основании информации наклеенных ним наклеек с отсутствием каких-либо дополнительных высказываний и жестов с его стороны.

Зато суд признал его виновным в неуважении к украинским супругам по поводу национальной принадлежности. По мнению суда, обвиняемый, размещая наклейки на авто и недалеко от места проживания пострадавших, оскорбил их публично и нарушил их право на доброе имя.

"Я рад такому приговору суда. Мы знаем, что не все поляки таковы, как этот человек, которого осудили. Мы любим Польшу и поляков и хотим остаться здесь с женой. Живем в Ольштыне уже два года и работаем оба поварами. Намерены получить польское гражданство, хотя нет польских корней", - рассказал в комментарии местной газете пострадавший.

Как сообщал УНИАН, по данным социологов, отношение поляков к украинцам сейчас наихудшее за последние 10 лет.