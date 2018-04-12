Харьковской блогерше выписали почти 2 миллиона гривень штрафа за авто на еврономерах (видео)

Харьковские патрульные неоднократно останавливали блогершу и поневоле становились "героями" видеоблогов.

Государственная фискальная служба выписала харьковской блогерше Анне Кривуц, известной в сети как danger.ann, штраф в размере 1,75 млн грн за уклонение от уплаты таможенных платежей - у блогерши автомобиль на еврономерах.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила бывшая патрульная Ляна Теремкова. "Хочу лично тебя поздравить с тем, что ты стала "миллионером" Ты долго к этому шла. Поздравляю и желаю тебе найти хорошего адвоката", - написала Теремкова, обращаясь к Кривуц.

"Опасная Аня" хорошо известна всем харьковским копам. Патрульные, в том числе и сама Теремкова, неоднократно останавливали Кривуц и поневоле становились "героями" видеоблогов. Несколько раз в отношении блогерши составляли административные протоколы по ст. 130 КУоАП ("управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения"). Но блогерша так ни разу и не проходила тест на алкоголь. А однажды письменно пожаловалась на действия патрульных в прокуратуру.

В социальных сетях под постом Теремковой появились скептические комментарии, дескать, похоже на месть со стороны правоохранителей, ведь в Харькове тысячи "евроблях", но выбор фискалов пал именно на автомобиль Кривуц. "Спросите у таможни. Вам везде подставы кажутся", - парировала Теремкова.