В Украине растет противостояние между государством и владельцами авто с иностранными номерами - СМИ

Украинских водителей все больше раздражают европейские автономера. Часть украинцев им очень рады, потому что недорого купили авто за границей и не должны даже регистрировать его в Украине, а это тоже экономия. Другую часть водителей эти так называемые "поляки" и "литовцы" ужасно раздражают, потому что не несут никакой ответственности, даже за аварию: бросил машину - и все.

Государство играет вообще какую-то третью игру, говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Автомобиль руководителя общественной организации "Евроавтосила" Олега Ярошевича нашли в поле, далеко от дороги. На авто следы от пуль, стреляли из травмата.

"Я понимаю, что это просто фактор предупреждения, не больше и не меньше. Потому что мы залезли на ту территорию, где владение этим бизнесом является вотчиной нескольких семей. Миллионеров. Миллиардеров", - говорит Ярошевич.

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Все это – из-за "блях". Так уже год в народе называют еврономера. По неофициальной информации, ежемесячно в Украину своим ходом или на прицепах заезжают 50 тысяч машин – из Европы, Беларуси, России. Встречаются даже курьезные – "Порш Кайен" попал в аварию с номерами непризнанной Приднестровской республики в Молдове.

Почему 30-летняя "Лада" на украинских номерах в Украине стоит столько же, сколько "Ауди" начала 2000-х в Польше или Литве? Наши граждане уже давно поняли - везде за пределами украинских границ подержанная машина стоит втрое-вчетверо дешевле. Скажем, на одном из литовских рынков "Фольксваген Шаран" стоит 1 тыс. евро, а на украинских номерах на киевском автосайте – от 5 тыс. долларов и дороже.

Вся проблема – в налогах и сборах, о которых уже забыли не только в Европе, но и в бывшем СССР. Все они складываются в слово, от которого волосы дыбом - растаможка.

Для примера берем уже упомянутый "Фольксваген Шаран", который в Литве стоит тысячу, но в Украине – пять тысяч. Считаем на специальном калькуляторе: ввозная таможенная пошлина – 10%. Налог на добавленную стоимость – еще 20%. И самый большой из этих налогов – акцизный сбор – он высчитывается в зависимости от типа топлива и объема двигателя. Итак растаможить старый "Шаран" за 5 тыс. долларов должно стоить еще 8,2 тыс. То есть все вместе – более 13 тысяч. Ты купил машину за границей и хочешь ее узаконить - то должен подарить государству еще одну, но гораздо лучше.

Львов, весна этого года. Чтобы показать всю нелепость ситуации, общественные активисты купили старый "Запорожец".

"Почти без проблем мы его завезли в Польшу, где за два дня мы его растаможили и поставили на польский учет", - говорит автоактивист Михаил Катрук.

Польское растаможивание стоило – 350 долларов. Теперь же, чтобы вернуть этот "Запорожец" в Украину и поставить его на украинские номера, только таможенные платежи составляют 3,2 тысячи долларов при рыночной стоимости такого авто в 200-300 долларов. 1000% стоимости надо заплатить исключительно за растаможку.

Но это еще не все. С июля прошлого года в Украине уменьшили пошлины на автомобили младше 2010 года. И вместе с этим запретили растамаживать машины, старшие этого возраста. Но украинцы привыкли обходить закон.

То есть "Фольксваген" 1999 года, в каком бы прекрасном состоянии он не был, может заехать только на правах транзита – то есть заехал, а через 5 или 10 дней, в зависимости от размещения таможенного поста, нужно снова пересекать границу. Все эти многочасовые очереди на западной границе Украины - признак тотального унижения ее граждан, которые вынуждены выполнять дурацкий закон.

Те, кто писал Таможенный кодекс, видимо, забыли о Конституции, где сказано, что в Украине граждан не дискриминируют. Почему иностранец может завезти в Украину уже упоминавшийся "Фольксваген" и не на 10 дней, а на целый год. Именно так в Украину уже заехало, по разным данным, от 500 тысяч до трех миллионов автомобилей.

Таможенный кодекс обходят довольно просто: западная фирма пригоняет авто до Украины и предоставляет украинскому гражданину доверенность на управление этим транспортным средством. А сам украинец называется сотрудником этой фирмы.

"Действительно, человек, который ездит на этом автомобиле, не является владельцем транспортного средства. Действительно, она имеет поручение в разной форме на право управления. Но владение и управление – это разные нормы, скажем так", - говорит руководитель ОО "Евроавтосила" Олег Ярошевич.

Общественные организации вроде "Евроавтосилы" проводят специальные семинары для покупателей европейских машин. Людей учат общаться с полицией, таможенниками. Акцентируют внимание на соблюдении правил дорожного движения. Однако другие юристы считают эту схему незаконной.

"Ввез иностранец и передал украинцу в пользование. И водитель пользуется автомобилем на территории Украины. Но давать в пользование нельзя. Даже если предположить, что это 3 миллиона автомобилей, это три миллиона водителей, которые сознательно ввезли автомобили на территорию Украины, понимая, что они будут нарушать требования закона. Если лицо шло на такой риск, оно понимало, что готово нести такую ответственность. Я не вижу другого выхода, кроме несения ответственности", - говорит автоюрист Богдан Глядык.

Государство, которое спонсирует драгоценный автопром и недополучает в бюджет колоссальные деньги, все активнее угрожает автолюбителям, которые не хотят за все это платить. Президент дал команду остановить серые схемы. Суды уже начали накладывать огромные штрафы на владельцев "евроблях". 300% от неуплаченной растаможки – 420 тысяч штрафа. Хотя на самом деле, пока что осуждают только тех, кто вовремя, через год, не выехал за границу.

Сейчас на "евробляхах" по Украине ездят больше двух миллионов авто. Противники еврономеров жалуются - любое серьезное ДТП с их участием и виновника не найти. Кроме того, эти машины нередко еще и страхуют по серым схемам, поэтому компенсацию пострадавшей стороне ждать бесполезно. Мешают "евробляхи" и введению автоматической системы штрафов. Ибо на кого выписывать этот штраф - неизвестно, а значит нарушай правила сколько угодно.

Борцы с "бляхами" пугают, что Украина превратится в гигантскую автосвалку Европы. Однако они молчат о металлоломе в виде десятков тысяч "Вазов", "Зазов", которые вынуждены жить вечно в виде переваренных полусгнивших автозомби. С другой стороны украинская крупноузловая автозборка - это рабочие места, которых станет меньше, если покупать иностранные подержанные машины. И, наконец, - социальная несправедливость: одни украинцы заплатили все акцизы и сборы, другие их обошли.

"Государству будет трудно решить эту проблему. Поэтому, мне кажется, что лучше сейчас больно это сделать, лучше отрезать руку и сохранить весь организм", - говорит автоюрист Богдан Глядык.

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Почему бы не легализовать эти машины? Автоактивисты разрабатывают собственный законопроект, который отменит драконовский запрет на ввоз иномарок старше 2010 года. И вместе с тем позволит их растаможивать по умеренной цене.

"От 500 до 300 долларов – это цена, которую мы будем предлагать в законопроекте", - отмечает руководитель ОО "Евроавтосила" Олег Ярошевич.

Но государственные чиновники не настроены ни на какие компромиссы.

"С моей точки зрения, любая "легализация" в этом случае будет неправильным решением. Это будет нечестно в отношении законопослушных граждан, покупающих автомобили в законный способ. А кроме того, бюджету будет причинен значительный ущерб. С моей точки зрения, решение проблемы должно заключаться в плоскости выполнения существующего законодательства, а не его изменения", - отметил начальник Киевской таможни Сергей Тупальський.

Вот она – рука, которую предлагают отрезать. Студенты, мелкие бизнесмены, небогатые отцы семейств. Их европейский номер может стать номером их уголовного дела.

6 сентября активисты планируют собрать 100 тысяч автовладельцев на "бляхах" под Верховной Радой. Все они готовы уплатить государству умеренную сумму и легализовать собственные авто. Попытки граждан разорвать круговую поруку государства и автомобильного лобби могут разогреть политическую кухню так, что мало не покажется никому.