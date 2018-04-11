Заместитель прокурора Винницкой области погорел на взятке

Чиновник требовал взятку за закрытие уголовного производства о самовольном захвате 50 га земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.

Сотрудники СБУ и детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на взятке в $6 тыс. заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Винницкой области, задержание произошло вчера, 10 апреля.

«Установлено, что чиновник требовал $6 тыс. за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по месту их проживания после получения всей суммы взятки.

Досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки в особо крупном размере служебным лицом, занимающим особо ответственное положение").

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.