В Одессе при получении взятки за помещение человека в психбольницу задержали психиатра

Медработник коммунального медицинского центра психического здоровья требовала от женщины взятку за помещение в больницу ее отца.

В Одессе задержан психиатр при получении взятки в размере тысячи долларов.

Читайте такжеВ Одесской области за взяточничество задержали инспекторов таможни и Госпогранслужбы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 2 апреля сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками спецслужбы и полицией разоблачили одного из психиатров медицинского учреждения.

«Медработник коммунального предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» требовала и получила от гражданки тысячу долларов за помещение в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы», - рассказали в пресс-службе.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст.354 Уголовного кодекса ("подкуп работника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством") осуществляет прокуратура Одесской области.