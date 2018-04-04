В Одессе при получении взятки за помещение человека в психбольницу задержали психиатра

11:07, 04 апреля 2018
Общество
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фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 2 апреля сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками спецслужбы и полицией разоблачили одного из психиатров медицинского учреждения.

«Медработник коммунального предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» требовала и получила от гражданки тысячу долларов за помещение в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы», - рассказали в пресс-службе.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст.354 Уголовного кодекса ("подкуп работника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством") осуществляет прокуратура Одесской области.

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Теги: #Одесса#взятка#психбольница