Крымчан впервые призовут служить в ракетные войска России

Всего в ходе призывной кампании около 2,5 тыс. призывников будут направлены в учебные центры для подготовки к службе в Ракетных войсках стратегического назначения.

Жителей аннексированного Крыма впервые отправят служить в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России.

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Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что в ходе весеннего призыва 2018 года для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения будет направлено более 8 тыс. новобранцев.

"В ходе нынешней призывной кампании около 2,5 тыс. призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН", - говорится в сообщении.

По данным российского Минобороны, 200 человек планируется набрать из системы начального профессионального образования на такие специальности как, экскаваторщики, грейдеристы, медики и повара.

Сколько именно жителей оккупированного Крыма будет призвано в российскую армию этой весной - не уточняется.

Сообщается, что РВСН - род войск Вооруженных сил России, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

Ранее в российскую армию в рамках осеннего призыва в 2017 году отправили более 2 тыс. жителей оккупированного Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины выражали решительный протест по поводу призыва крымчан в российскую армию.