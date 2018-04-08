Экс-агент ФСБ рассказал, как Россия отправляет в Украину профессиональных киллеров (видео)

СБУ заявила, что покушение на убийство нардепа Мосийчука также устроили россияне.

Покушение на народного депутата Игоря Мосийчука организовал Генштаб Вооруженных сил России. Его оперативник в Киеве лично выбрал место атаки. И завербовал трех украинцев.

Такой результат 5-месячного расследования, сообщила Служба безопасности Украины.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Напомним, взрыв произошел в октябре 2017-го у киевского офиса телеканала "Эспрессо". Погибли два человека. И вот председатель СБУ Василий Грицак объявил, что убийца задержан. Точнее - одного из убийц Михаила Мятного. Еще двое – сбежали в Россию. Там же сейчас - и организатор теракта, офицер российской спецслужбы.

Нардеп настаивает, чтобы террориста в погонах экстрадировали в Украину. Если же нет - будут все основания считать Россию страной-террористом.

Тем временем контрразведчики рассказали журналистам ТСН, сколько потенциальных убийц Россия отправила в мирных городов Украины. Среди них – российский киллер Артем Дудко, которого ФСБ РФ отправила на территорию Украины для убийства, как признался он сам. Но смерть одного человека - это далеко не все планы.

Он мог бы стать поводом для полномасштабного российского вторжения. Если бы удалось все то, что планировалось.

"Идти на радикальные действия, убийства. Диверсии, теракты", - рассказывает бывший агент ФСБ Артем Дудко.

Он - гражданин России. Его первой задачей было спровоцировать украинских патриотов приехать с оружием в Крым и устроить теракт. Искать исполнителей начал среди бойцов полка "Азов".

"На связь вышел молодой человек, который хотел в Крыму какого-то подпольного движения террористического характера. Он просил, чтобы ему в Крым доставили оружие", - вспоминает боец полка "Азов" Станислав Ермаков.

Роль отъявленного борца с путинским режимом Артем Дудко сыграл блестяще.

"Он был очень активным, хотел все взрывать и расстреливать все, и он просил оружие", - говорит Ермаков.

На самом деле Дудко был завербованным агентом, которых ФСБ готовило в Крыму для дискредитации Украины. Это подтвердил "детектор лжи". Артем прямо с датчиками на теле рассказал, что с Украины оружие должно быть использовано для терактов, контролируемых Москвой. Фактически, это означает, что смерть гражданских готовила сама ФСБ. Чтобы потом обвинить Украину.

Впрочем, так уже было. 1999 года взорванные в Москве дома дали России повод бы вторгнуться в Чечню. Перебежчик Александр Литвиненко доказал: 300 килограммов взрывчатки, убили 124 человека, заложили сами российские спецслужбы. И за это был казнен. Нечто подобное могло произойти и в Крыму.

Первый босс Артема - Максим Фесенко. До 2014-го - офицер СБУ. После 2014-го – офицер ФСБ. Предатель. Именно он поставил задачу Артему организовать контролируемый теракт на полуострове. Псевдо, которое определило для нового сексота ФСБ, очень красноречивое.

"Псевдоним был смешной – Басаев", - рассказывает Дудко.

Не такой уж и смешной. Намекает на Шамиля Басаева, который взял на себя захват школы в Беслане. Тогда погибли 333 человека, в основном дети. Теракт укрепил позиции путинского режима. И до сих пор поговаривают, что Басаєву способствовали российские спецслужбы. Впрочем, крымский замысел работников ФСБ дал осечку. "Азовцы", которых хотели заманить на полуостров, отказались от такой работы. Поэтому агента "Басаева" отправили на материк. До Луцка.

Почему именно Луцк? Здесь расположено генеральное консульство Польши. От начала войны польское дипломатическое учреждение дважды становилось мишенью для террористов. В здание под красно-белым знаменем стреляли из гранатомета. Выстрел раскачал и без того шаткие украинско-польские отношения. Стрелков и до сих пор не нашли. Артем утверждает - к этому не причастен, но он знает, кто за этим стоит.

"Подрыв в консульстве - это дело российских спецслужб, направленная на дискредитацию патриотических движений в Украине", - говорит Дудко.

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Проникнуть именно в такое движение и было новым заданием Артема. На языке спецслужб это называется "внедрить крота". Украинские контрразведчики разоблачили канал связи агента с еще одним офицером ФСБ - Романом Карасевым. Он и был тем, кто конкретно приказал "кроту" еще раз попробовать добраться до полка "Азов" и максимально высоко проникнуть в его структуры. В частности, политические.

"Главной его задачей была физическая ликвидация одного из руководителей патриотических движений в Украине", - говорит начальник управления СБУ в Волынской области Юрий Фелонюк.

На руках и на шее у Артема - скандинавские татуировки. Именно такие уважают "азовцы". Вероятно, для Артема это - часть маскировки. Чтобы стать своим среди чужих. И подойти как можно ближе к мишени. Артем отрицает. Впрочем, взвешивает каждое слово. Едва не вытаскиваешь из него имя предполагаемой жертвы.

"Вадим "Славянин". Они интересовались им. Также рассматривалась физическая ликвидация", - говорит Дудко.

Отмечает, что его рассматривали как мишень, он фигурировал в разговорах о физической ликвидации.

"Славянин" - разведчик из полка "Азов". Штурмовал Широкине. До войны жил в Севастополе.

Журналисты с ним встретились в Киеве. Для защиты он носит пистолет. В том, что "агент Басаев" нажмет на курок, российский куратор Артема не имел никаких сомнений.

"Сидим, и он говорит: "Бл*дь, надо этих "валить". И спрашивает меня, смогу ли я выстрелить в человека. Говорит, если прикажут, то конечно", - говорит Дудко.

После первого убийства он стал бы послушным киллером ФСБ. Однако, выстрела не произошло. "Агент Басаев" добровольно сдался украинским спецслужбам.

"Лицо, получившее задание, но не совершило никаких действий, освобождается от уголовной ответственности", - объясняет начальник управления СБУ в Волынской области Юрий Фелонюк.

Он на свободе. Прошел проверку на "детекторе лжи". Впрочем, теперь "агент Басаев" 24 часа в сутки под колпаком украинских спецслужб. Так спокойнее, и для контрразведки, и для гражданских, и для самого Артема.