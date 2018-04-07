В Пасхальную ночь в Днепре будет работать общественный транспорт

Количество машин уменьшится по сравнению с обычным графиком, а интервал движения составит примерно 30 минут.

В Днепре в Пасхальную ночь с 22 часов 7 апреля до 6 часов 8 апреля будет работать общественный транспорт.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Свою работу продолжат автобусные маршруты № 4, 9, 10, 38, 43, 57А, 76, 82, 87А, 101А, 113, 124А, 125, 136А, 146А, 146Б, 155, 156, 157А. Количество машин уменьшится по сравнению с обычным графиком, а интервал движения составит примерно 30 минут.

Кроме того, ночью будут курсировать троллейбусы № 1, 2, 3, 12, 16, 20, а также трамваи № 1, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19.

На Пасху транспорт будет работать в обычном режиме.