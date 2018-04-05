Пасха 2018: что должно быть в праздничной корзине для освящения (видео)
15:50, 05 апреля 2018Общество
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Уже через несколько дней православные христиане будут праздновать Пасху.
Что должно быть в праздничной корзине для освящения
8 апреля верующие рано утром отправятся в церкви-освящать корзину с продуктами.
Главные продукты праздники: паска, крашенки и писанки, ветчина, колбаса. Однако во многих регионах Украины кладут еще: сыр, масло, соль и хрен.
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Священники уверяют, на Пасху не стоит освящать бытовые предметы, деньги и спиртное.
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Новость в сюжете: Пасха 2018