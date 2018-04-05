Пасха 2018: что должно быть в праздничной корзине для освящения (видео)

Уже через несколько дней православные христиане будут праздновать Пасху.

8 апреля верующие рано утром отправятся в церкви-освящать корзину с продуктами. Главные продукты праздники: паска, крашенки и писанки, ветчина, колбаса. Однако во многих регионах Украины кладут еще: сыр, масло, соль и хрен. Читайте такжеЧистый четверг: как готовиться к Пасхе - приметы и традиции Священники уверяют, на Пасху не стоит освящать бытовые предметы, деньги и спиртное.

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