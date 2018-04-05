Пасха 2018: что должно быть в праздничной корзине для освящения (видео)

15:50, 05 апреля 2018
Общество
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Главные продукты праздники: паска, крашенки и писанки, ветчина, колбаса. Однако во многих регионах Украины кладут еще: сыр, масло, соль и хрен.

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Священники уверяют, на Пасху не стоит освящать бытовые предметы, деньги и спиртное.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
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