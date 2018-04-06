"Тут умирали люди": в Сети показали, как авто нарушают ПДД на аллее Героев Небесной Сотни (видео)
15:19, 06 апреля 2018Общество
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На видео можно увидеть, как один из автомобилей сворачивает с Крещатика на аллею Героев Небесной Сотни.
Юрист отметил, что по аллее запрещено ездить / скриншот видео Masi Nayyem
В центре Киеве автомобилисты нарушают запрет на езду по аллее Героев Небесной Сотни.
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На это обратил внимание юрист и участник АТО Маси Найем, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующее видео.
«…Так у нас во многом. Это улица Героев Небесной Сотни. Тут умирали люди. По ней запрещено ездить. Но это – декларативно», – написал он.
На видео можно увидеть, как один из автомобилей сворачивает с Крещатика на аллею Героев Небесной Сотни. Кроме того, на аллее стоит немало припаркованных автомобилей.
Видео: Masi Nayyem
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