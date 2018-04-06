"Тут умирали люди": в Сети показали, как авто нарушают ПДД на аллее Героев Небесной Сотни (видео)

15:19, 06 апреля 2018
Общество
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По словам юриста, по аллее запрещено ездить / скриншот видео Masi Nayyem

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На это обратил внимание юрист и участник АТО Маси Найем, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующее видео.

«…Так у нас во многом. Это улица Героев Небесной Сотни. Тут умирали люди. По ней запрещено ездить. Но это – декларативно», – написал он.

На видео можно увидеть, как один из автомобилей сворачивает с Крещатика на аллею Героев Небесной Сотни. Кроме того, на аллее стоит немало припаркованных автомобилей.

Видео: Masi Nayyem

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Теги: #Киев#автомобили