Слезы на Аллее героев Небесной сотни: эмоциональный фоторепортаж Reuters

15:53, 20 февраля 2018
Общество
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20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину самого жестокого расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Читайте также4 года после Революции достоинства: мнения украинцев (видео)Тем временем на самой аллее Героев Небесной Сотни сегодня в знак уважения к погибшим появились так называемые "Ангелы Памяти".

Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне. Это мероприятие, которое происходит ежегодно, называют тихой акцией "Ангелы памяти". Они висят на деревьях, которые стали молчаливыми свидетелями кровавого убийства невинных и героических людей в центре Киева.

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