Слезы на Аллее героев Небесной сотни: эмоциональный фоторепортаж Reuters

В течение последних дней люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве, чтобы почтить память соотечественников, отдавших свои жизни за страну в те страшные дни.

20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину самого жестокого расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Читайте также4 года после Революции достоинства: мнения украинцев (видео)Тем временем на самой аллее Героев Небесной Сотни сегодня в знак уважения к погибшим появились так называемые "Ангелы Памяти".

Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне. Это мероприятие, которое происходит ежегодно, называют тихой акцией "Ангелы памяти". Они висят на деревьях, которые стали молчаливыми свидетелями кровавого убийства невинных и героических людей в центре Киева.