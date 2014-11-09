Боевики все чаще используют тактику кочующего миномета

Минувшей ночью боевики 25 раз обстреляли блокпосты украинских военных, опорные и наблюдательные пункты в районе населенных пунктов Майорск, Золотое, Никишино, Еленовка, кургана Острая Могила.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

В результате ночных обстрелов ранены двое военнослужащих, они направлены в медицинские учреждения.

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"Ответным огнем мы подавляем огневые точки боевиков, заставляем их менять свои позиции", - отмечается в сообщении.

Военные отметили, что боевики начали чаще использовать тактику кочующего миномета, который ведет огонь и постоянно меняет позиции.