Боевики все чаще используют тактику кочующего миномета
10:20, 09 ноября 2014Общество
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Ответным огнем военные продолжают подавлять огневые точки боевиков и заставляют их менять свои позиции.
REUTERS
Минувшей ночью боевики 25 раз обстреляли блокпосты украинских военных, опорные и наблюдательные пункты в районе населенных пунктов Майорск, Золотое, Никишино, Еленовка, кургана Острая Могила.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
В результате ночных обстрелов ранены двое военнослужащих, они направлены в медицинские учреждения.
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"Ответным огнем мы подавляем огневые точки боевиков, заставляем их менять свои позиции", - отмечается в сообщении.
Военные отметили, что боевики начали чаще использовать тактику кочующего миномета, который ведет огонь и постоянно меняет позиции.
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