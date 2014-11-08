Рубан: в плену у боевиков остается до 500 украинских военных

23:37, 08 ноября 2014
Политика
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В плену у террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" остаются 400 до 500 украинских военных.   

REUTERS

Такую информацию озвучил один из лидеров переговорной группы по освобождению и обмену пленных Владимир Рубан, передает Громадське ТБ.

В свою очередь, по его словам, у украинской стороны находится до 400 пленных со стороны боевиков. 

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"С другой стороны, под охраной СБУ и МВД находится около 250-300 боевиков. Еще около сотни террористов находятся в батальонах", - заявил представитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан. 

Также он выразил уверенность, что лидер боевиков в Горловке Игорь Безлер, он же "Бес" - жив, но как и Игорь Гиркин "Стрелков" уже не вернется в "ДНР", так как российские спецслужбы проводят "зачистку" неугодных боевиков в оккупированном Донбассе. 

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