Ангелы и боги: какие тату "набивают" украинские воины на передовой
15:17, 02 апреля 2018Общество
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Бойцы АТО делают татуировки на память о самых ожесточенных боях, которые навсегда останутся в их жизнях.
Зашифрованные знаки и символы оставляют на своих телах украинские бойцы на передовой.
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Бойцы АТО делают татуировки на память о самых ожесточенных боях, которые навсегда останутся в их жизнях. Трезубцы, флаги, казаки, крылатые выражения - то, что все чаще появляются на коже защитников Украины. Многие из них отлично знают древнюю мифологию и не только украинскую. Молот Тора, сына скандинавского бога Одина - символ защиты.
Животные на руке бойца АТО говорит о необходимости сплаченности, как в стае, в которой заключена сила. Фельдшер Ирина сделала татировку с двумя ангелами. Говорит, что набил рисунок боец в знак спасенных ею жизней.
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