В сети разгорается скандал из-за военного, унизившего "неправильно" одетых подростков

10:25, 02 апреля 2018
Общество
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facebook Petro Batkivsky

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Снимок был сделан во Львове. 

Позже пользователи отметили, что автор фото свои комментарии удалил, однако они были также провокативные и касались внешнего вида парней. 

В частности, он назвал подростков гопниками, кроме этого многие пользователи решили написать комментарии в духе "вот этих бы ребят в армию, там бы им мозги вправили", и "они же пид*ры". 

В свою очередь многие пользователи отметили, что на фото обычные подростки и так как они, одеваются почти все их сверстники. Кроме того они отметили, что взрослый мужчина решил самоутвердится за счет подростков.

Кроме этого, в своей реакции на размещенное фото пользователь Антон Петруков выразил надежду, что "парни на фото продолжат следить за модой, собой и хорошо выглядеть вплоть до пенсии и что им не придется уезжать из Украины из-за парней в камуфляже".

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Теги: #военный#подростки#фото