В сети разгорается скандал из-за военного, унизившего "неправильно" одетых подростков

В подписи к снимку, который военный сделал во Львове, он спросил у своих подписчиков, какие у них будут комментарии по поводу внешнего вида ребят.

В соцсетях набирает обороты скандал из-за снимка, на котором мужчина в военной форме делает селфи на фоне двух подростков и в комментарии к фото задает провокативный вопрос - "Какие будут комментарии?".

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Снимок был сделан во Львове.

Позже пользователи отметили, что автор фото свои комментарии удалил, однако они были также провокативные и касались внешнего вида парней.

В частности, он назвал подростков гопниками, кроме этого многие пользователи решили написать комментарии в духе "вот этих бы ребят в армию, там бы им мозги вправили", и "они же пид*ры".

В свою очередь многие пользователи отметили, что на фото обычные подростки и так как они, одеваются почти все их сверстники. Кроме того они отметили, что взрослый мужчина решил самоутвердится за счет подростков.

Кроме этого, в своей реакции на размещенное фото пользователь Антон Петруков выразил надежду, что "парни на фото продолжат следить за модой, собой и хорошо выглядеть вплоть до пенсии и что им не придется уезжать из Украины из-за парней в камуфляже".