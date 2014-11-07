Криминальные элементы бегут из Донбасса - Геращенко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в народные депутаты от партии "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.

"После того, как Путин напал на нас, в стране увеличивается количество оружия, которое используется против мирных граждан, в том числе…К сожалению, общая криминогенная ситуация в стране находится в тревожном состоянии в виду того, что есть значительное количество лиц, которые приехали с Донбасса. Хочу сказать, что криминальным элементам не нравится жить под властью боевиков. Они ездят или в Россию, или в Украину", - отметил он.

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По его словам, МВД ведет особый контроль за перемещением оружия, боеприпасов.