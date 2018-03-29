Прокурор заявил, что "титушка" Крысин имеет покровителей в правоохранительных органах

Прокурор, которого защита Крысина обвинила в предвзятости, заявил, что "титушка" имеет покровителей в органах, но отказался называть какие-либо фамилии.

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской заявил в суде по делу «титушки» Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии активистам Евромайдана, похищении и пытках людей, что обвиняемый имеет «покровителей» в правоохранительных органах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Дарницкого райсуда Киева в ответ адвокатам Крысина, которые попросили отвод Донскому, поскольку считают его предвзятым.

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Возражая против своего отвода, прокурор, в частности, подчеркнул, что не отказывается от своих слов и действительно считает, что Крысин имеет покровителей.

В то же время он отказался называть какие-либо фамилии, поскольку для того, чтобы это сделать, подчеркнул он, необходимо этим покровителям вручить подозрение о преступлении.

Также Донской заявил, что аргументы адвокатов Крысина о том, что он как прокурор оказывает давление на свидетелей по другому делу обвиняемого - нападение на автозаправку - не соответствует действительности, поскольку в таком случае адвокаты должны заявить ему отвод в этом деле, а этого не было сделано.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Донского.В постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства говорится, что аргументы защиты основаны на субъективных рассуждениях, а оснований, определенных в Уголовном процессуальном кодексе Украины, для отвода прокурора нет.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Дарницкого райсуда Киева Донской намерен подать ходатайство о содержании Крысина под стражей.

Дарницкий райсуд рассматривает дело по обвинению Крысина и Сергея Чемеса в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году, похищении и пытках людей, среди пострадавших - убитый журналист Веремий.

Крысин и Чемес обвиняются по трем эпизодам уголовного производства. По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.

Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек», предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве.

Кроме того, по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили задачу подчиненным "титушкам" не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется только Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор по соответствующему производству.