Из-за боев на Донбассе разрушены 5 природных заповедников

В Донецкой и Луганской области в результате боевых действий практически разрушены территории природных заповедников «Провальская степь», «Станично-Луганское», «Меловая флора», большой части Национального природного парка «Святые горы», регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального экологического центра Украины.

«Эксперты МБО «Экология-Право-Человек» и ГО «Бюро экологических расследований», которые осуществляют исследование экологических последствий войны на востоке Украины, убеждены, что экологические последствия сегодняшних событий на востоке Украины станут проблемами выживания будущих поколений», - говорится в сообщении.

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«К величайшему сожалению, в дни войны Украина практически не уделяет внимания вопросам охраны окружающей среды. Вместе с тем именно экологические последствия станут наиболее длительными во времени и потребуют наибольших усилий для их ликвидации в будущем, – заявила исполнительный директор МБО «Экология-Право-Человек» Елена Кравченко. – Во время международного симпозиума "Права человека и окружающей среды в новой Украине: в честь профессора Светланы Кравченко", состоявшегося 21 сентября во Львове, юристы из 13 стран призвали юристов-экологов со всего мира сделать все возможное, чтобы остановить российскую агрессию в Украине».

«Мы понимаем, что в некоторых странах, включая Россию, в условиях ограничения свободы слова и прав человека юристы-экологи, выступающие против такой агрессии, подвергаются большому риску. Однако мы надеемся на солидарность с юристами-экологами в этом регионе и во всем мире в деле утверждения идей мира и взаимного уважения», – говорится в заявлении экологов.

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«Вред окружающей среде территорий, оказавшихся в зоне военных действий, а также трансграничное влияние, еще следует оценить. Но уже сейчас очевидно, что преувеличенные амбиции российского руководства несут угрозу для биоразнообразия экосистем, водных ресурсов, и устойчивого развития в целом. Затопление шахт, обстрелы химических предприятий, влекущие выбросы химических веществ, и обострение санитарно-эпидемиологической ситуации создают реальную угрозу экологической катастрофы», - отмечают эксперты.

Исследования показали, что во время военных действий на Донбассе широкое распространение приобрели несколько групп рисков, среди которых прежде всего, имеют значение загрязнение земель и водных ресурсов, увеличение уровня заболеваемости, залеснение, опустынивание, разрушение ландшафтов.

«Важно вспомнить и последствия, связанные с временной потерей государством контроля над нарушениями и технологическими процессами: затопление шахт и выход шахтных вод на поверхность, химическое и радиационное загрязнение водных горизонтов, распространение патогенных микроорганизмов, разрушение мест хранения опасных веществ», - заявляют экологи.