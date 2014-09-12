В Донецкой области из-за боевых действий происходит затопление шахт – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что вода из подземных выработок не откачивается на десяти угольных предприятиях региона.

На сегодня затоплены и не подлежат восстановлению до недавнего времени действовавшие предприятия – Октябрьский рудник и шахта «Моспинская» в Донецке. Последняя готовилась к закрытию, однако, продолжала угледобычу.

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Из-за невозможности обеспечить безопасность сотрудников, в областном центре также идет затопление шахты «Трудовская». В Макеевке не откачивается вода на «Бутовской» и «Ясиновской Глубокой», в Торезе – на «Прогрессе» и в шахтоуправлении «Волынское», в Енакиеве – на «Енакиевской» и «Полтавской», вблизи Шахтерска – на «Иловайской».

Кроме того, из-за боевых действий вблизи шахт полностью остановлена угледобыча на госпредприятиях «Макеевуголь», «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит» и «Торезантрацит». На шахтах, входящих в их состав, кроме тех, которые вынужденно затапливаются, ведутся работы по поддержанию систем жизнеобеспечения.

Из-за сложившейся в области ситуации продолжается спад производства на угольных предприятиях региона. За 8 месяцев добыто 21,4 млн. тонн угля, что на 12 % меньше аналогичного периода прошлого года. В августе падение производства составило уже почти 50 %.

В ОГА напомнили, что всего в Донецкой области находится 98 шахт.