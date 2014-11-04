Луганская область страдает от дефицита электроэнергии - Москаль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Администрации президента заявил председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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Он отметил, что украинская власть восстанавливает разрушенную инфраструктуру в области, но террористы опять выводят ее из строя.

«Я восстановил свет, уничтоженный боевиками, тепло, газ, воду. Они опять все разрушили, отключили», - сказал Москаль.

Также он добавил, что террористы не позволяют ремонтным бригадам заняться восстановлением сетей на своей территории. В частности, были убиты пять электриков Луганской энергетической компании, а трое ранены.

Также Москаль рассказал, что на Совете национальной безопасности и обороны поднял вопрос дефицита электроэнергии в Луганской области: «В результате боевых действий, мы отключены от единой энергосистемы. ДТЭК имеет мощности на месте, но производит всего 350 мегаватт при потребности области в 500».

Москаль Добавил, что удалось направить на потребности области дополнительно 40 мегаватт из Лисичанского НПЗ, который пока не работает, а также запустили Северодонецкую теплоэлектростанцию, которая может выработать до 80 мегаватт.

В то же время Москаль отметил, что для полной загрузки генерирующих мощностей в Луганской области нет в достаточном количестве угля. Компания ДТЭК не может доставить уголь со своих шахт до электростанций из-за разрушенных коммуникаций.

Кроме того Москаль рассказал, что диспетчерская, которая контролирует распределение электроэнергии по области, находится в Горловке под контролем террористов, которые отключают электроэнергию на территориях, подконтрольных украинской власти.