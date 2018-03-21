Социологическое исследование: каждый третий украинец является потенциальным эмигрантом (видео)

Главной причиной миграционного настроения являются маленькие доходы.

Треть украинцев хотят жить и зарабатывать за границей, чаще всего в Германии, Польше, США и Канаде.

Про такие настроения и надежды украинцев рассказали социологи, говорится в сюжете ТСН.

Главной причиной миграционного настроения являются небольшие доходы. За границей украинцы видят прежде всего благосостояние. Если шансы получить работу в Германии или Америке сомнительные, то польский рынок труда предоставляет множество вакансий для украинцев. Отечественные работодатели испытывают дефицит рабочих рук, но конкурировать по зарплате не могут. После введения безвиза аграриям стало сложнее найти персонал. Каждый десятый украинец или имеет родственников, работающих за рубежом, или сам временно работал за пределами Украины – именно в таких семьях сильны эмиграционные настроения.

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Социологи объясняют, что треть готовых выехать за границу – это скорее декларация, чем реальные шаги в этом направлении, ведь изучать язык, законы, интегрироваться в новую культуру хотят далеко не все. Поэтому взять чемоданы и переехать готовы в разы меньше украинцев, чем декларируют это. "Мы бы хотели жить, как в Германии, Великобритании или США. Но на самом деле мы хотели бы жить в Украине так, как живут те страны", - таким является действительно доминирующее настроение в обществе.

Несмотря на миграционные настроения, 65% процентов опрошенных, несмотря ни на что, хотят оставаться в Украине. И этот процент будет расти, когда каждый будет видеть Украину местом проживания своих детей.