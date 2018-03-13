В Днепре заработал сервис бесконтактной оплаты парковки смартфонами

В Днепре теперь можно оплачивать парковку автомобилей смартфоном. Как сообщили в ПриватБанке, принципиально новый для города сервис работает с 13 марта и позволяет жителям и гостям Днепра оплачивать парковку с помощью мобильного банка Privat24, что безопаснее, удобнее и быстрее, чем наличными.

«Днепрянам при оплате парковки больше не нужны наличные, оплата в Privat24 занимает несколько секунд, и для этого даже не надо выходить из авто и общаться с парковщиком, – говорит руководитель Направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. – Такой сервис дает дополнительную выгоду для владельцев парковочного оборудования за счет сокращения расходов на инкассацию наличных».

На первом этапе запуска нового сервиса оплачивать через Privat24 парковку уже можно на самых массовых открытых площадках города: центральной площади Героев Майдана, возле торгового центра «Мост» и центрального рынка. Для этого нужно зайти в Privat24 в сервис «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки. После определения платежной карты, с которой будет произведена оплата, остается получить подтверждение оплаты.