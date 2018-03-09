Во Львове состоялся конкурс двойников Тараса Шевченко (фото, видео)

18:09, 09 марта 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Сходство с Кобзарем искали в восемнадцати участниках. Они приехали со всей Львовщины, а один - даже из Киева. Все происходило на площади перед памятником Тарасу Шевченко, на глазах у прохожих.

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Двойники поэта должны быть не только визуально похожими, но и на память читать стихи Тараса. Самым похожим признали 65-летнего инженера-электрика на пенсии, львовянина Василия Мельника. 

Ранее сообщалось, что во Львове более тысячи хористов вместе исполнили "Заповіт" Шевченко.

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Теги: #Тарас Шевченко#Шевченко Львов