Во Львове состоялся конкурс двойников Тараса Шевченко (фото, видео)
18:09, 09 марта 2018Общество
766 0
Сходство с Кобзарем искали в восемнадцати участниках.
У Львові відбувся конкурс двійників Шевченка
Во Львове состоялся конкурс двойников Тараса Шевченко.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Сходство с Кобзарем искали в восемнадцати участниках. Они приехали со всей Львовщины, а один - даже из Киева. Все происходило на площади перед памятником Тарасу Шевченко, на глазах у прохожих.
Читайте такжеВ Харькове почтили память Тараса Шевченко (фото)
Двойники поэта должны быть не только визуально похожими, но и на память читать стихи Тараса. Самым похожим признали 65-летнего инженера-электрика на пенсии, львовянина Василия Мельника.
Ранее сообщалось, что во Львове более тысячи хористов вместе исполнили "Заповіт" Шевченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter