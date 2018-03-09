Во Львове более тысячи хористов вместе исполнили "Заповіт" Шевченко

Таким образом был установлен областной рекорд по исполнению этого произведения.

Во Львове сегодня по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко более тысячи хористов вместе исполнили «Заповіт».

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города, на площади возле памятника поэту, одновременно «Заповіт» Шевченко исполнили более тысячи человек - 38 хоров, таким образом установив областной рекорд по исполнению этого произведения.

Сегодня на всех площадях в области, где установлены памятники Кобзарю, проходят торжественные мероприятия.

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На территории Львовской области стоит 196 памятников Шевченко.

Ранее сообщалось, что в 204 годовщину со дня рождения великого Кобзаря президент Петр Порошенко вручил Шевченковскую премию восьми лауреатам 2018 года в категориях литература, публицистика, музыкальное искусство, визуальное искусство и киноискусство.