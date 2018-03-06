129 км/час и езда по "встречке": СМИ напомнили о грубых нарушениях ПДД кортежа Порошенко (видео)

Эскорт машин президента Украины позволяет себе нарушать скоростной режим и ездить по встречной полосе.

Сегодня в самом центре Киева произошло ДТП с участием кортежа президента Порошенко.

Как сообщает издание «Страна.юа», президент практически каждое утро проезжает этот участок дороги около 12.00 утра.

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Из опубликованного изданием ролика следует, что регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы проехал кортеж. Он пропустил первое авто эскорта Порошенко - полицейскую машину. В это время дорогу начал переходить мужчина. И его на большой скорости, прямо на переходе, сбило второе авто из кортежа.

После ДТП регулировщик подбежал к пострадавшему. Одновременно он сделал знак проезжать остальным машинам кортежа - их проехало мимо места аварии девять штук - они объезжали сбитого человека, никто из них не остановился.

Машина, которая сбила человека, осталась на месте. После проезда кортежа движение на перекрестке было возобновлено.

Видео: Страна.юа

"Страна" собрала все нарушения кортежа президента. Издание отмечает, что эскорт машин Порошенко позволяет себе нарушать скоростной режим и ездить по встречной полосе.

Так, утром 13 апреля 2016 года кортеж президента появляется на Старообуховской трассе, в черте Киева. Из резиденции Порошенко в Козине (Конча-Заспа) тогда выехало семь машин: два "мерса" и пять иномарок сопровождения с мигалками (две впереди и три сзади). «Самое первое авто выезжает на 5-7 минут раньше и "расчищает" дорогу кортежу, который, как оказалось, превышает допустимую скорость. В то утро автомобили гаранта промчались мимо фотокорреспондентов со скоростью 129 км/час. Стоит отметить, что согласно пункту 12.4 ПДД Украины, в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 60 км/ч. То есть, допустимая скорость на этом участке дороги - 79 км/ч. Кортеж президента грубо нарушил правила и превысил ограничение на 50 км», – пишет издание о нарушениях кортежа в апреле 2016 года.

Видео: Изым Каумбаев, "Страна.юа"

При этом «Страна» отмечает, что охраняемое лицо в сопровождении органов ВС не может априори придерживаться ПДД, поскольку Закон об охране органов госвласти и госдеятелей имеет приоритет над ПДД, утвержденными постановлением КМУ. Но, если бы это был не кортеж президента, то за подобное нарушение предусмотрен штраф от 510 грн до 680 грн.

Издание также приводит пример создания пробок кортежем в День государственного флага, 23 августа прошлого года, когда с 6 утра водители тянулись в многокилометровых пробках и двигались с минимальной скоростью.

«Дело в том, что президент Петр Порошенко принимал участие в нескольких мероприятиях. Именно поэтому столицу, в частности весь центр - перекрыли, перегородили некоторые улицы полицейскими машинами и отключили светофоры. А все это для того, чтобы кортеж Порошенко беспрепятственно домчал до Софийской площади, где гарант уже в 9.00 торжественно поднял украинский флаг», – пишет «Страна».

Также фотокорреспонденты видели, как 24 мая 2017 года семь автомобилей президента выехали на встречную полосу улицы Грушевского в Киеве. «И пусть по закону он как самый высокопоставленный чиновник в Украине является охраняемым лицом и его кортеж может пренебрегать ПДД ради безопасности, но тем самым он провоцирует аварийно-опасные ситуации. В тот день на улице Грушевского была огромная тянучка. На наших глазах автомобили, в которых ездит Порошенко, выехали на встречную полосу, тем самым создавали аварийную ситуацию и нарушали правила дорожного движения», – утверждают журналисты.

Видео: Страна.юа

Кроме того, издание пишет, что всегда на пути следования кортежа полицейские выключают светофоры и перекрывают движение на 5-10 минут вместо заявленных 30 секунд, хотя ранее Управление госохраны заверяло, что ради правительственных кортежей новой власти останавливают потоки авто на полминуты.

«Мы наблюдали это на Печерске, когда кортеж поворачивал с улицы Кутузова на бульвар Леси Украинки», – пишет «Страна» о нарушениях кортежа 1 декабря 2016 года.