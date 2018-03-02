Украинских пограничников удерживали в российском СИЗО вместе с преступниками

Освобожденнын украинские пограничники заявили, что к ним не применили пыток в российском СИЗО.

К пограничникам, которые находились в плену в Российской Федерации и которые сегодня были обменены на сотрудников ФСБ РФ, не применяли пыток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил освобожденный из плена военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Игорь Дзюбак.

"Физически (чувствую себя - УНИАН) хорошо. Никакие физические пытки к нам не применялись", - сказал он.

Читайте такжеВ ГПСУ рассказали, как решался вопрос освобождения пограничников из российского плена

В то же время, другой освобожденный пограничник Богдан Марцонь отметил, что их держали в СИЗО, и к ним относились, как и к другим.

"Содержали как пленных, как преступников. Держали в СИЗО. Какого-то лучшего отношения не было никакого", - сказал он.

"Относились, как к преступникам. Военный - это там не имеет никакого значения", - сказал Марцонь.

В то же время Марцонь заметил, что само пребывание в СИЗО с преступниками "и является психологическим давлением".

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь находились в российском СИЗО 4 месяца. В России им инкриминировали незаконное пересечение границы, хотя в Государственной пограничной службе Украины заявляют, что их похитили.

Обмен Дзюбака и Марцоня состоялся сегодня, 2 марта, на нейтральной территории вблизи пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе. Российской стороне отдали задержанных 30 июня 2017 года в Херсонской области сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.