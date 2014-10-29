У военных РФ на Луганщине появились около 40 единиц артиллерии, включая реактивную

На Старогнатовском плацдарме отмечается активность войск противника на флангах (н.п.Гранитное, Новотроицкое).

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"По предварительным данным, речь идет о разведке боем", - говорится в сообщении.

В полосе н.п.Стаханов-Славяносербск отмечается концентрация войск противника. Значительная часть подразделений – российские военнослужащие, переодетые в местных "ополченцев". Зафиксировано порядка 40 единиц артиллерии, включая реактивную (РСЗО).