Тымчук: Наибольшая активность войск РФ отмечена в Донецке, Луганске и Дебальцево

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

За прошедшие выходные в зоне боевых действий на Донбассе сохранялась напряженная ситуация. Не прекращались обстрелы позиций и блок-постов украинских подразделений со стороны российско-террористических войск, отмечает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеОбстановка в Донецке критическая, есть жертвы - горсовет

"Всего на протяжении 13-14 сентября зафиксировано не менее 40 обстрелов. Наибольшая активность боевиков и российских войск отмечена в районах н.п.Донецк, Луганск, Дебальцево, Попасная. Напряженная ситуация сохраняется в районе н.п.Мариуполь", - говорится в сообщени эксперта.