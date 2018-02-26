Польское правительство насчитало более 2 миллионов украинских иммигрантов

Отмечается, что Польша не имеет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов и добавила, что украинцы положительно повлияли на рынок труда.

Министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев в Польше Беата Кемпа заявила, что в стране находятся уже более 2 миллионов украинских иммигрантов.

Об этом она сказала в интервью Super Express, пишет Европейская правда.

"По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом в Украине.

Это также аргумент, который мы представим в Европейскую комиссию в этом бою, в котором мы ответим, почему мы не принимали беженцев во время предварительного распределения (программы ЕС по переселению мигрантов. - Ред.)", - заявила Кемпа.

Министр подчеркнула, что у Польши нет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов, и добавила, что украинцы положительно повлияли на рынок труда.

"Они работают ответственно. Безработица снизилась до рекордного уровня", - пояснила она.

Читайте такжеПольские заработки оставляют Украину без рабочих рук - BloombergНо, замечает Кемпа, украинцы должны принять во внимание, что Польша не согласится на "неправильные коды памяти".

"Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой и резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников! Это был геноцид", - сказала министр.

В январе посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в Польше находится более миллиона украинских иммигрантов.

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, в Польше находятся 1,5 млн украинцев, 5% из которых являются выходцами с оккупированного Донбасса.

Ранее польские СМИ назвали украинских трудовых мигрантов одними из главных двигателей экономики.